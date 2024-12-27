محمد صلاح: آمل أن نبقى على ما نخن عليه

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 27 ديسمبر 2024 09:56 صباحاً - أعرب محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنكليزي، عن سعادته الكبيرة بفوز فريقه على ليستر سيتي وتسجيله في المباراة.

وقال محمد صلاح في تصريحات بعد المباراة: أعتقد أنها نتيجة جيدة جداً والشوط الأول كان صعباً، ليستر سيتي كانوا ممتازين، الطريقة التي دافعوا بها كانت صعبة للغاية، وصعبت الأمور علينا.

وأضاف: هدف جاكبو كان مهماً جداً ومنحنا ثقة كبيرة أن ندخل الشوط الثاني ونقدم أفضل ما لدينا بدلًا من أن نهدر وقتاً طويلاً لكي نسجل هدف التعادل.

وقال صلاح أيضاً: الطريقة التي سجل بها جاكبو كانت رائعة، إنه يتدرب على ذلك في التدريبات وعلى كل المواقف، وحتى عندما نحاول أن نتدرب على التسديد، يسدد بطريقة رائعة.

وعن وصوله للهدف 100 على ملعبه، قال: أنا أحاول أن أعمل بجد دائماً، وآمل أن أضاعف هذا الرقم في المستقبل.

وعن تصدره لترتيب هدافي الدوري الإنكليزي، قال: هذا أمر جيد جداً، ولكن الأهم هو أن يفوز الفريق، ونأمل بتحقيق لقب الدوري الإنكليزي الممتاز، ويكون لي تأثير في الفوز باللقب… نحن الآن في مقدمة جدول الترتيب، وهذا أمر رائع، نريد أن نواصل على هذا النهج، ونتحلى بالتواضع، لأن هذا الموسم لم يكن لدينا الكثير من الغيابات والإصابات مثل الماضي، وهذا ما يجعل الأمر مختلفاً، نتمنى أن يستمر هذا الوضع.