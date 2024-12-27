أرني سلوت: يتعين علينا أن نبقى في قمة أدائنا

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 27 ديسمبر 2024 09:56 صباحاً - علّق آرني سلوت، مدرب فريق ليفربول على فوز فريقه 3-1 على ليستر سيتي، أمس الحميس، في الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنكليزي بكرة القدم.

وقال سلوت في تصريحات بعد المباراة: أنا سعيد للغاية بشكل عام، لقد لعبنا بالطريقة التي أردناها طوال المباراة، الشيء الوحيد الذي لم نكن نريده هو الخسارة بهدف دون رد بعد مرور 10 دقائق.

وأضاف سلوت: في أول مرة هددوا فيها مرمى فريقنا، سجلوا هدفاً على الفور، دفاع غير كفء، ولهذا السبب كانت المباراة صعبة حتى سجلنا الهدف الثالث.

وعن أهمية إدراك التعادل قبل الاستراحة: بالتأكيد كان ذلك مهماً، خلال أول 45 دقيقة كنا بالقرب من منطقة جزاء المنافس عدة مرات وخلقنا فرصاً كافية لتسجيل هدف، ولكن إذا لم تفعل ذلك، فلن تعرف النتيجة النهائية، لقد ساعدنا ذلك على الفور.

وتابع: كان الهدفان الأول والثالث متشابهين للغاية، ويتمتع هؤلاء اللاعبون بالقدرة على السيطرة على مثل هذه المواقف، كما أنهم يتألقون في إنهاء الهجمات، كما أعجبني الهدف الثاني، حيث جاء الهدف جماعياً، ونجح كورتيس جونز في الوصول إلى منطقة الجزاء، وهو ما أعتقد أنه يتعين عليه القيام به كثيراً، بصفتك لاعب وسط في ليفربول، يتعين عليك تسجيل الأهداف، وهذا ما فعله اليوم.

وعن تصدر جدول الدوري: بالطبع ننظر إلى جدول الدوري ولكننا نعلم أيضاً مدى صعوبة هذا الدوري، قبل شهرين كنا متأخرين بنقطة واحدة عن مانشستر سيتي، ماذا يمكن أن يفعل هذا الدوري إذا تعرضت للإصابات والإيقافات، يمكن أن يحدث هذا لأي فريق، يتعين علينا أن نبقى في قمة أدائنا.