مدرب تشيلسي: ارتكبنا أخطاء قاتلة أمام فولهام

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 27 ديسمبر 2024 09:56 صباحاً - تحدث إنزو ماريسكا، مدرب فريق تشيلسي الإنكليزي، عن (أخطاء قاتلة) وقع بها فريقه ما تسبب في خسارته 1-2 أمام فولهام، أمس الخميس، في الجولة الـ 18 من الدوري الإنكليزي بكرة القدم.

وقال ماريسكا، في تصريحات بعد الخسارة: الشعور سيئ، عندما لا تستطيع الفوز من المهم ألا تخسر، سمحنا بحدوث العديد من التحولات، منحناهم طاقة إضافية، إنه أمر مؤسف… أحد الأمور التي كان بإمكاننا تحسينها هو إدارة المباراة، فولهام فريق إذا حاولت مهاجمته بسرعة يتحول الأمر إلى مباراة كرة سلة، وهذا ليس أسلوبنا، يجب أن نتحكم بالأمور بشكل أفضل.

وتابع: قلت الشيء نفسه عندما فزنا في إحدى المباريات، قلت إنه ليس لأننا فزنا الليلة نكون جاهزين للمنافسة، وليس لأننا خسرنا الليلة… الأمر يتعلق بالشعور الداخلي لدينا والواقع الذي نعيشه، يمكننا أن نتحسن، أحد الأمور التي يجب تحسينها هي إدارة المباراة…