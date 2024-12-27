محمد صلاح يحقق رقماً جديداً

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 27 ديسمبر 2024 09:56 صباحاً - بات الدولي المصري، محمد صلاح، ثامن لاعب يسجل 100 هدف على أرضه في الدوري الإنكليزي الممتاز.

وسجل محمد صلاح الهدف الثالث في فوز فريقه 3-1 على ليستر سيتي أمس الخميس، في الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنكليزي.

وتمكن الدولي المصري من تسجيل 98 هدفاً مع ليفربول على ملعب أنفيلد، بينما تمكن من تسجيل هدفين رفقة تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج في وقت سابق.

ويتربع محمد صلاح على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنكليزي الممتاز برصيد 16 هدفاً، متفوقاً على المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، صاحب الـ13 هدفاً.