وزير الخارجية يلتقي مع وزيرة الدولة للتنمية بوزارة خارجية المملكة المتحدة (صور)

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أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الاثنين، مع "أنيليز دودز" وزيرة الدولة للتنمية بوزارة خارجية المملكة المتحدة، على هامش مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة.



أكد الوزير عبد العاطي، على التطلع لتطوير العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة المتحدة على مختلف الأصعدة وعقد الدورة الثانية من مجلس المشاركة المصرية البريطانية، مشددًا على أهمية العمل على تعزيز التعاون الثنائى الاقتصادي والاستثماري، آخذًا في الاعتبار الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، وإعطاء دفعة للعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين لتحقيق المنفعة المُتبادلة.



وتناول الوزير عبد العاطي، الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة وأهمية الضغط على إسرائيل من أجل النفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية دون عراقيل، فضلًا عن أهمية ومواصلة الجهود الرامية للتوصل إلى وقف فورى لإطلاق النار.