ضبط شهادات دراسية خالية البيانات داخل كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 03:37 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام شخص بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبطه، وبحوزته مجموعة من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" منسوب صدورها للكيان، ومطبوعات دعائية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.