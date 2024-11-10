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ضبط تشكيل عصابي بحوزتة كمين من مخدر الهيروين بالدقهلية

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 10 نوفمبر 2024 01:39 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.. فقد واصل قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (أسوان - الدقهلية - قنا - الجيزة – بنى سويف – البحيرة – الغربية - الأقصر –– جنوب سيناء – الإسماعيلية) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة .. حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:-

مديرية أمن أسوان

ضبط (عنصر إجرامى" له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو ، وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الحشيش - 2 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية لمخدر الهيروين - بندقية خرطوش - عدد من الطلقات).

ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة كوم أمبو ) ، وبحوزتهما (3 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 25 كيلو جرام لمخدر البانجو –200 قرص لعقار التامول المخدر – بندقية آلية - 7 خزينة – عدد من الطلقات).

مديرية أمن الدقهلية

ضبط (عنصر إجرامى" له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة شربين) ،  وبحوزته (5 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 10 كيلو جرام لمخدر البانجو – بندقية آلية – عدد من الطلقات).

ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة السنبلاوين، وبحوزتهما (كمية لمخدر "الهيروين ، الحشيش ، الشابو ، الهيدرو" - عدد من  الأقراص المخدرة لعقار التامول – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات – سلاح أبيض).

مديرية أمن قنا

ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة دشنا ) ، وبحوزتهما (كمية لمخدرى "الحشيش، الهيروين" – 2 بندقية خرطوش – عدد من الطلقات).

ضبط (عنصر إجرامى - مقيم بدائرة مركز شرطة قنا)  ، وبحوزته (كمية لمخدرى "الحشيش، الشابو" – بندقية آلية – خزينة – عدد من الطلقات).

مديرية أمن الجيزة

ضبط (عنصر إجرامى ، سيدة - مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد) ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الكوكايين – طبنجة صوت) .

ضبط تشكيل عصابى مكون من (4 عاطلين ، سيدة "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة العجوزة) ، وبحوزتهم ( 3 كيلو جرام لمخدر الآيس – 2 كيلو جرام لمخدر البودر – سلاح أبيض - ميزان حساس).

ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم) ، وبحوزته (2000 قرص لعقار الترامادول المخدر – سلاح أبيض).

مديرية أمن بنى سويف

ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عاطلين "لـ 2 منهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرتى "قسم ومركز شرطة بنى سويف") ، وبحوزتهم (كمية لمخدرات "الحشيش، البودر، الآيس" - فرد محلى - عدد من الطلقات – 2 سلاح أبيض- دراجة نارية مبلغ بسرقتها).

مديرية أمن البحيرة

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال قيادته سيارة مبلغ بسرقتها بدائرة مركز شرطة أبوحمص ، وبحوزته (5 كيلو جرام لمخدر الحشيش – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات).

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة كفر الدوار) ، وبحوزته (1,1 كيلو جرام لمخدر الحشيش – فرد محلى).

ضبط تشكيل عصابى مكون من (6 عناصر إجرامية "لـ 4 منهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة مركزى شرطة "أبوالمطامير ، كفر الدوار") ، وبحوزتهم ( 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش - بندقية خرطوش - 4 فرد محلى- عدد من الطلقات).

ضبط تشكيل عصابى مكون من (4 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة مركز شرطة شبراخيت) ، وبحوزتهم (كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الآيس - بندقية خرطوش - 2 فرد محلى- عدد من الطلقات- سلاح أبيض).

مديرية أمن الغربية

ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا) ، وبحوزته     (3 كيلو جرام لمخدر الحشيش - فرد محلى وطلقة).

مديرية أمن الأقصر

ضبط تشكيل عصابى مكون من (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة أرمنت) ، وبحوزتهما (1,800 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الشابو - 2 فرد محلى وطلقتان).

مديرية أمن جنوب سيناء

ضبط تشكيل عصابى مكون من (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") حال إستقلالهما مركبة "تروسيكل" وبحوزتهما (40 كيلو جرام لمخدر البانجو – 12 كيلو جرام لمخدر بذور الخشخاش "أفيون" – 2 سلاح أبيض).

ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة طور سيناء) ، وبحوزته (26 كيلو جرام لمخدر الحشيش "خام" – 12 كيلو جرام لمخدر البانجو – 2 سلاح أبيض).

مديرية أمن الإسماعيلية

ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق) ، وبحوزته (10 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – طبنجة).

ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة أبوصوير) وبحوزته
(5 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 15 كيلو جرام لمخدر الهيروين – عدد من الأمبولات المخدرة – كمية من المواد المستخدمة فى تصنيع مخدر الحشيش – الآدوات المستخدمة فى تصنيع مخدر الحشيش – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات – 5 ميزان حساس).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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