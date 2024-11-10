وزارة العمل: ندوة للتوعية حول حقوق وواجبات طرفي العملية الإنتاجية في قانون...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 10 نوفمبر 2024 12:32 مساءً - تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ، نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط، ندوة للتوعية حول حقوق وواجبات طرفي العملية الإنتاجية، العمال وأصحاب الأعمال في ضوء القانون رقم 12 لسنة 2003 ، وذلك لتوعية العاملين بمقر "جمعية سيدات الأعمال" بديروط، بحضور عدد 25 من العاملين بالجمعية ، حيث تهدف الندوة إلى التعريف بمبادرة بداية ومساراتها، والهدف منها، والتطرق إلى الحديث عن حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال في ضوء القانون رقم 12 لسنة 2003، وكذلك الضوابط والمحاذير التي نص عليها القانون ، ويأتي ذلك في إطار حرص المديرية وأجهزتها على عقد العديد من الندوات التثقيفية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، فضلاً عن تنمية الجوانب المعرفية والمهنية لدى العاملين بتلك المنشآت كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري، تحت إشراف الإدارات المركزية بالوزارة ..

ومن جانبه أوضح علي سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط، أن تلك الندوات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، لمديريات العمل بالمحافظات، بتكثيف الجهود، والتعاون الوثيق مع كافة الوزارات، والجهات المعنية، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وأضاف مدير المديرية إلى أن الندوة التثقيفية تضمنت أيضاً أهمية حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال في ضوء القانون رقم 12 لسنة 2003، فضلاً عن الاشتراطات والضمانات التي نص عليها ذات القانون ، وحاضر في تلك الندوة حنفي محمدين مدير مكتب علاقات عمل ديروط، وأمين حسن مدير مكتب تفتيش عمل ديروط ..