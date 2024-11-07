رئيس المعاهد الأزهرية: نحارب الدروس الخصوصية بمبادرة "معا نتعلم"

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن إطلاق أولى فعاليات مشروع «معًا نتعلم»، غدًا الجمعة، والذي يأتي انطلاقًا من المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، ويهدف إلى تعميق فهم الطلاب في المعاهد الأزهرية من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي، وتقديم دعم تعليمي إضافي في جميع المواد الدراسية.

وأوضح الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن مبادرة «معا نتعلم» والتي تأتي بتوجيهات من الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، حيث وجه فضيلته بتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور بشكل كبير، مبينًا أن المبادرة تقدم شروحات وافية من خلال أمهر وأفضل المعلمين في تخصصاتهم والذين تم اختيارهم بعناية فائقة، كما ستعزز من فهم الطلاب للدروس والمفاهيم التي تتطلب شرحًا أوضح، وذلك من خلال أساليب تدريس متقدمة تتماشى مع روح العصر وتراعي مستويات الطلاب المختلفة.

وأعلن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن فعاليات المبادرة ستبدأ يوم الجمعة ٨ نوفمبر على بوابة الأزهر، ويستطيع الطلاب الاطلاع على كل المواد طوال أيام الأسبوع بسهولة، مؤكدًا أن هذه المبادرة هي إحدى سبل مواجهة الدروس الخصوصية والتي لن يكون الطالب في حاجة إليها وخاصة أننا نراعي مستويات جميع الطلاب.

وبيّن أن هذه المبادرة تأتي تأكيدًا على أهمية العلم والتعليم، والسعي المستمر نحو توجيه الشباب والنشء نحو فهمٍ أعمق لمناهجهم الدراسية، بالإضافة إلى تقديم مواد إثرائية، حيث يعمل المشروع على تعزيز روح البحث والاستكشاف لدى الطلاب، وتشجيعهم على التفاعل مع المواد الدراسية بأسلوب يساعدهم على تطوير مهاراتهم وتحقيق النجاح الأكاديمي والشخصي.