ضبط عناصر إجرامية بمحافظتى "الإسماعيلية - المنيا" وبحوزتهم كميات من المخدرات تقدر بـ 15 مليون جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 نوفمبر 2024 12:33 مساءً - استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عدد من العناصر الإجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة بنطاق مديريتى أمن (الإسماعيلية ، المنيا).. عقب تقنين الإجراءات تمكنت من تحقيق النتائج الإيجابية التالية :-

- ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية، وبحوزته (50 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

- ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية، وبحوزته (35 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

- ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية ، وبحوزته (27 كيلو جرام لمخدر الحشيش) .

- ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية ، وبحوزته (23 كيلو جرام لمخدر الحشيش) .

- ضبط (عنصرين إجرامين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا، وبحوزتهما (3 كيلو جرام لمخدر الأيس "الشابو" – فرد محلى وعدد من الطلقات – دراجة نارية "بدون لوحات" – ميزان حساس) .

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (15 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.