اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بغسـل 10 مليون

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 نوفمبر 2024 12:33 مساءً - استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فقد إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال التسفير للخارج بطرق غير قانونية ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات – الإستثمار فى الشركات).

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ (10 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.