ديربي مثير في الرياض انتهى بـ1-1 بين الهلال والنصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 1 نوفمبر 2024 09:34 مساءً - نجح سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش في إنقاذ الهلال من الهزيمة أمام النصر، محققاً تعادلاً بنتيجة 1-1 يوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

وكان الهلال قريباً من تلقي أول خسارة له هذا الموسم، وأول هزيمة منذ 23 مايو 2023، حين انهزم أمام العدالة بهدفين نظيفين في الجولة 28 من موسم 2022-2023.

الهلال، الذي اختتم الموسم الماضي متصدراً بدون خسارة طيلة 30 جولة، عزز برصيد التعادل الأخير موقعه في صدارة الترتيب بـ25 نقطة، متفوقاً بنقطة واحدة على الاتحاد صاحب المركز الثاني.

أما النصر، فقد رفع رصيده إلى 19 نقطة ليحتل المركز الثالث، بعد أن تقدم عليه أندرسون تاليسكا بهدف مبكر في الدقيقة الأولى، قبل أن يعادل سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش النتيجة للهلال في الدقيقة 77.