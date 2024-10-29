نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم يكشف عن منصة تعليمية ضخمة خلال الفترة المقبلة: تغني الطالب عن أي شيء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مصر ستكون بها منصة تعليمية ضخمة خلال الفترة المقبلة، سوف تغني الطالب عن أي شيء، وسيجد من خلالها كل ما يحتاجه على مستوى المناهج والتقييم والتحصيل والمراجعات.

وأشار عبد اللطيف، إلى أنه من خلال المنصة التعليمية سيتاح للطالب والمعلم الاطلاع وتقديم المحتوى بتقنية الذكاء الاصطناعي، ونخطط لأن يتم تقديم الواجبات للطلاب بنفس التقنية، ولكن بشكل تدريجي بين الإدارات التعليمية.

وأوضح وزير التعليم أن معلمي مصر من أفضل المعلمين في العالم، وهناك إجراءات لتوفير الرعاية الكاملة لهم، وهم القادرون على نقل مستقبل مصر لمكانة أفضل تماما.



جاء ذلك خلال جلسة نقاشية لوزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف بمقر الهيئة الوطنية للصحافة، بحضور المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة، والدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة، وحضور أعضاء الهيئة، ورؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية القومية.