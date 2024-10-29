نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبداللطيف: تطبيق إجراءات تقييم الأداء للطلاب سبب زيادة نسب الحضور بالمدارس فوق الـ85% في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه بعد تطبيق كافة الإجراءات المتعلقة بتقييم الأداء على مدار العام الدراسي، مؤكدا أنها تستهدف في الأساس متابعة تقييم الطلاب وزيادة قدراتهم على التحصيل الدراسي وتطوير مهاراتهم تم زيادة نسب الحضور إلى نسبة تفوق ٨٥٪، وجارٍ العمل على استكمال النسبة الباقية خلال الفترة القادمة.

وأوضح" عبد اللطيف"، أن تطبيق أعمال السنة، كانت سبب في انتظام العملية التعليمية، خاصة وان هناك تقييم أسبوعي للطلاب، وبناء عليه يتم تقييم أنشطة الأسبوع للطلاب.



جاء ذلك خلال الندوة التي تعقدها الآن الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، بحضور قيادات التعليم ورؤساء التحرير بالصحف القومية.

