نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشباب والرياضة بالجيزة تنظم لقاء حواري بمناسبة الذكرى 51 لنصر أكتوبر المجيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، اليوم الثلاثاء، بمقر ديوان عام المحافظة اللقاء الحواري تحت عنوان "انتصارات خالدة " بمناسبة الذكرى 51 لنصر اكتوبر المجيد، وذلك بحضور ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة،والعقيد أركان حرب سامح سمير مساعد المستشار العسكري لمحافظة الجيزة.

حضر اللقاء عادل فهمي وكيل المديرية لشؤون الشباب، إجلال بهجت مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني،رشا فاروق مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، وعدد من مديري المديريات.

ونظم اللقاء وزارة الشباب والرياضة -الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني،ونفذته مديرية الشباب والرياضة بالجيزة - إدارة البرلمان والتعليم المدني.

وبدأ اللقاء بتلاوة عطرة من القرأن الكريم،ثم عرض فيديو توثيقي عن انتصارات أكتوبر المجيدة،تلاها كلمة للدكتور محمود الصبروط وكيل الوزارة ـ مدير المديرية،والتي رحب فيها بالسادة الحضور وشكر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على استضافته للشباب داخل مقر المحافظة وعلى دعمه الدائم لشباب ورياضة الجيزة، كذلك شكر العميد محمد احمد شافعى المستشار العسكرى لمحافظة الجيزة.

ثم استكمل الصبروط، حديثه قائلًا للشباب (إن التعاون المستمر بين الشباب والقيادة التنفيذيه في الدولة فرصه لإعادة التأكيد على ان كل فرد منكم لديه القدرة على صنع التغيير واننا معًا قادرون على تحقيق احلامنا ورؤيه مصر اكثر اشراقا وازدهارا، فكل عام نحتفل بإنتصار اكتوبر نستلهم من هذا النصر العظيم العزيمه والإصرار على مواصله البناء والتقدم ونعاهد الله ان نبقى اوفياء لدمائهم ومحافظين على مكتسبات وطننا ).

أعقبها كلمة إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، حيث رحب بالضيوف والشباب واسترسل في كلمته بعبارات تحمل الوفاء والإنتماء لوطننا الغالي مصر كما تحدث عن إنجاز الجيش المصري والمصريين في حرب السادس من اكتوبر والتي لاتزال روح انتصاراتها في قلب ووجدان كل مصري.

وبدأ بعدها لقاء حواري مع نائب محافظ الجيزة، لتعريف الشباب بإنجازات الدولة على أرض محافظة الجيزة والمشروعات الهامة التي تقدمها ليستفيد منها الشباب اليوم ونحو غدٍ أفضل وحياة ممهدة لهم تعمل عليها الدولة المصرية بخطة بناءة نحو الجمهورية الجديدة، وانتهى اللقاء بالسلام الجمهوري والتقاط الصور التذكارية.

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