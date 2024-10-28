السكة الحديد تعلن تطبيق التوقيت الشتوى على مواعيد القطارات.. تعرف عليها

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 أكتوبر 2024 08:28 صباحاً - أصدرت هيئة السكة الحديد تعليمات هامة بشأن مواعيد القطارات وانتهاء العمل بالتوقيت الصيفي والبدء بالتوقيت الشتوي بدايةً من ليلة الخميس 31 أكتوبر - الجمعة 1 نوفمبر 2024.

وتعتبر القطارات التي تنطلق من المحطة في الفترة من الساعة 11:00 مساءً وحتى الساعة 11:59 مساءً قطارات مبكرة، وفقًا للتوقيت الصيفي، على أن تستمر حركة القطارات السائرة على الطريق وتُعتبر سائرة مبكرة عن مواعيدها حتى تصل إلى محطات الوصول النهائية.

مواعيد قيام القطارات خط الإسكندرية - القاهرة

وبالنسبة لمواعيد قيام القطارات خط "الإسكندرية - القاهرة" للقطارات الروسي، والتالجو، والمكيفة، علنت الهيئة المصرية لسكك حديد مصر، محطة مصر بالإسكندرية مواعيد القيام والوصول ونوع القطار والخدمة المقدمة.

مواعيد قيام القطارات من الإسكندرية إلى القاهرة والصعيد

قطار رقم 1008 روسي: موعد القيام 7.25 مساء، الوصول 10.55 مساءً.

قطار رقم 558 مكيف - تحيا مصر موعد القيام 4.10 صباحًا، الوصول 11.10 صباحًا، مراكز بورسعيد.

قطار رقم 2 روسي: موعد القيام 2.25 صباحًا، الوصول 6.35 صباحًا محطات وقوفه محطات القاهرة.

قطار رقم 2012 ثالثة مكيف: موعد القيام 4.00 صباحًا، الوصول 9.55 صباحًا، لمراكز بورسعيد.

مواعيد قطارات الإسكندرية القاهرة

قطار رقم 3008 روسى مكيف، موعد القيام 5.45 صباحًا، الوصول 8.30 صباحًا، محافظات القاهرة ولا يقف فى بنها.

قطار رقم 902 مكيف H1 موعد القيام 6.00 صباحًا، الوصول 9.25 صباحًا، مراكز القاهرة.

قطار رقم 2022 تالجو H1 موعد القيام 7.00 صباحًا، الوصول 9.35 صباحًا، مباشر القاهرة.

قطار رقم 1904 مكيف H1 اكسبريس مكيف، موعد القيام 5.00 صباحًا، الوصول 8.40 صباحًا، مراكز القاهرة.

مواعيد القطارات من الإسكندرية إلى القاهرة والصعيد

قطار رقم 24 روسى موعد القيام 14.30 مساءً، الوصول 18.40 مساءً، راكز القاهرة.

قطار رقم 914 VIP H1، موعد القيام 15.00 مساءً، الوصول 17.30 مساءً، مباشر القاهرة.

قطار رقم 922 مكيف H1، موعد القيام 15.30 مساءً، الوصول 18.30 مساءً، محافظات القاهرة.

قطار رقم 196 مكيف تحيا مصر، موعد القيام 15.40 مساءً، الوصول 19.35 مساءً، الإسكندرية الفيوم.

قطار رقم 118 روسى موعد القيام 17.10 مساء، الوصول 22.20 صباحًا، مراكز منوف.

قطار رقم 88 مكيف H1، قيام 17.50 ووصل 21.50 محافظات القاهرة أسوان.

قطار رقم 928 مكيف H1، قيام 19.00 وصول 21.50 الإسكندرية القاهرة.

قطار رقم 1008 روسي، قيام 19.35 وصول 23.15 الإسكندرية أسوان.

قطار رقم 2008 VIP H1، قيام 20.00 وصول 23.00 مباشر القاهرة أسوان.

قطار رقم 930 مكيف H1، قيام 20.00 وصول 23.25 محافظات القاهرة.

قطار رقم 3006 مكيف روسى قيام 21.45 وصول 00.50 صباحًا الاسكندرية القاهرة. أسوان.

قطار رقم 934 VIP H1، قيام 22.15 وصول 1.15 صباحًا الإسكندرية القاهرة الأقصر.

قطار رقم 36 روسى قيام 22.25 وصول 00.45 صباحًا مراكز لطنطا.

قطار رقم 3020 ثالثة مكيف قيام 23.00 وصول 00.35 طنطا محافظات المنصورة.

-قطار رقم 158 روسى موعد القيام 7.15 صباحًا، الوصول 10.25 مساءً، محافظات الأقصر.

قطار رقم 906 H1 VIP موعد القيام 7.30 صباحًا، الوصول 10.05 صباحًا، مباشر القاهرة.

قطار رقم 900 مكيف H1، موعد القيام.8.15 مساء، الوصول 10.20 مساء، محافظات القاهرة.

قطار رقم 3024 روسى مكيف موعد القيام 10 صباحًا، الوصول 12.40 صباحًا، محافظات القاهرة.

قطار رقم 912 مكيف H1، موعد القيام 11.00 صباحًا الوصول 13.55 مساء، محافظات ولا يقف فى دمنهور.

قطار رقم 164 روسى موعد القيام 12.00 صباحًا، الوصول 15.15 مسا، محافظات أسوان.

قطار رقم 914 مكيف H1 موعد القيام 13.00 مساءً، الوصول 16.20 مساء، مراكز القاهرة.

قطار رقم 2024 تالجو H1، موعد القيام 14.00 مساءً، الوصول 16.30 مساء، مراكز القاهرة.