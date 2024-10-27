نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضبط مطاعم وكافيهات تمارس انشطة سياحية دون ترخيص وبحوزتهم سلع منتهية الصلاحية بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شنت محافظة الجيزة من خلال إدارة السياحة وحي العجوزة حملة على المطاعم والكافيهات التي تزاول أنشطة دون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك في اطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بالمرور الدوري علي كافة المنشأت التي تمارس انشطة سياحية للتأكد من التزامها بالمعايير المحددة.

وتابع محافظ الجيزة جهود الحملات التي أسفرت عن ضبط ٥ مطاعم وكافيهات بشوارع ٢٦ يوليو والجهاد والخليل بحي العجوزة يمارسن النشاط دون ترخيص رغم توجيه عددًا من الإنذارات السابقة لهم بتقنين اوضاعهم واستخراج التراخيص اللازمة للتشغيل وتوفير كافه الإجراءات والاشتراطات البيئة والحماية المدنية حفاظًا على السلامة العامة.

كما تمكنت الحملة من ضبط بعض المنتجات المنتهية الصلاحية ولحوم تم ذبحها خارج المجازر الحكومية وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتحرير محاضر بالواقعة بإشراف عزه وهدان مدير عام اداره السياحة بمحافظة الجيزة واللواء ذكي سلام رئيس حي العجوزة وبالتعاون مع شرطة المرافق.

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