نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 11 شرطا للحصول على شقق الإسكان 2024 في دار مصر وسكن مصر وجنة والمتميز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الإسكان عن بدء حجز شقق الإسكان 2024 اليوم، بإجمالي 6575 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري في 15 مدينة جديدة، منها: القاهرة الجديدة، العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، 6 أكتوبر، حدائق أكتوبر، الشروق، ودمياط الجديدة، وغيرها.

مشروعات شقق الإسكان المتاحة

تشمل المشروعات المتاحة دار مصر، سكن مصر، جنة، وإسكان متميز. ويمكن للراغبين في الحجز التقديم عبر التسجيل على الموقع الإلكتروني "مسكن - محور الوحدات" reserve.newcities.gov.e.

خطوات التقديم

الدخول إلى الموقع واختيار المدينة والمشروع والدور. سداد مبلغ جدية الحجز باستخدام الوسائل المتاحة (ماستر كارد، فورى بلس، تحويل بنكي). إرفاق مستند السداد على الموقع الإلكتروني.

شروط الحصول على شقق الإسكان 2024

المتقدم للحجز يجب أن يكون مصري الجنسية وشخصًا طبيعيًا.

ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا.

لا يحق للأسرة (الزوج والزوجة) التقدم لأكثر من وحدة واحدة، باستثناء ذوي الهمم.

الوحدات السكنية مخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يجوز تغيير هذا الاستخدام.

التزام المتقدم بكافة الشروط والمواصفات المعلنة في كراسة الشروط.

أحكام عامة

يعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءًا لا يتجزأ من عقد البيع.

الوحدات السكنية المعروضة للبيع تشمل حصة من الأرض، ويتم تخصيصها بنسب محددة بناءً على المساحة الإجمالية للوحدات.

للمزيد من التفاصيل حول الأسعار والشروط، يمكن الاطلاع على كراسة شروط شقق الإسكان 2024 المتاحة عبر الموقع الإلكتروني المخصص للحجز.