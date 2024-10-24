مستقلا دراجة نارية.. ضبط مرتكب واقعة سرقة «قرط» طفلة بالشرقية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 24 أكتوبر 2024 11:29 صباحاً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام أحد الأشخاص مستقل دراجة نارية بسرقة قرط طفلة أثناء سيرها بإحدى قرى مركز شرطة منيا القمح بالشرقية.

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة منيا القمح بالشرقية من (أحد المواطنين – مقيم بدائرة المركز) أنه حال خروج نجلته (طفلة - 5 سنوات) للهو أمام المنزل قام أحد الأشخاص مستقلاً دراجة نارية بإستدراجها إلى أحد الشوارع الجانبية وسرقة قرطها الذهبى.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - له معلومات جنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة مشتول السوق بالشرقية) ، وبحوزته الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، كما أرشد عن القرط المستولى عليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.