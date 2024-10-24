بداية من مباراة الأهلي والعين الإماراتي.. تذكرتي تعلن ضرورة توافر الـ Fan ID لحضور مباريات الموسم الجديد

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 24 أكتوبر 2024 01:31 مساءً -

أعلن مسئولو شركة تذكرتي ضرورة توافر بطاقة المشجع الـ Fan ID الصالحة لموسم 2024-2025، مع أي مشجع يرغب في حضور مباريات الموسم الكروي الجديد، بداية من مباراة الأهلي والعين الإماراتي المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر الجاري بإستاد القاهرة الدولى فى كأس الإنتركونتيننتال.

وأكد مسئولو شركة تذكرتي عدم السماح بدخول أي مشجع للمباراة لا يحمل Fan id الموسم الجديد، وضرورة وجوده مع أي مشجع يرغب في حضور مباريات الموسم الجديد من الملعب.

وأعلنت شركة تذكرتي عبر موقعها الرسمي يوم 20 أكتوبر الجاري فتح باب التسجيل لبطاقة المشجع للموسم الجديد 2024-2025.

وكشف مصدر داخل النادى الأهلي أن ياسين الميكارى محلل أداء الأهلى، حرص على حضور مباراة العين الإماراتي والهلال السعودي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة والتي أقيمت مساء الإثنين الماضى في الإمارات وانتهت بفوز الهلال بنتيجة 5/4.

وكلف مارسيل كولر المدير الفني للأهلي التونسي ياسين الميكاري بحضور مباراة العين الإماراتي والهلال السعودي لتقديم تقرير شامل عن فريق العين قبل المواجهة المهمة التي تجمع الفريقين.

وتضاءلت فرص لحاق المغربى أشرف داري مدافع الأهلى بمباراة الزمالك المقبلة فى نهائى كأس السوبر المصري فى الإمارات.

تقام مباراة نهائي السوبر المصري في الثامنة مساء اليوم الخميس، في اللقاء الذي يستضيفه استاد محمد بن زايد بالإمارات.

وكشف مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، معاناة لاعبه أشرف داري من ألم فى الكاحل، ورغبته فى تأجيل ظهوره الأول مع المارد الأحمر لحين تعافيه بشكل كامل من الإصابة خوفاً من تفاقمها.

وتعاقد الأهلي مع أشرف داري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتعويض رحيل مدافعه الدولي محمد عبد المنعم لصفوف نيس الفرنسي، ولكن الإصابة تسببت فى تأجيل ظهوره الأول لأكثر من مرة.

فى سياق آخر عقد الثلاثى محمد الشناوى ورامى ربيعة وعمرو السولية لاعبو النادي الأهلى جلسة مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق، بعد قرار رحيله عن معسكر الفريق فى الإمارات قبل نهائي السوبر المحلى، المقرر أن يجمع الفريق مع الزمالك الخميس المقبل.