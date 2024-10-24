نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطقس اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024: تقلبات جوية وأمطار خفيفة بسبب منخفض قبرصي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات الطقس اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024، حيث تستمر البلاد في التأثر بحالة من التقلبات الجوية نتيجة مرور منخفض قبرصي.

وتتوقع الهيئة أن يسود طقس معتدل نهارًا على أغلب مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما تشهد ساعات الليل برودة ملحوظة، خاصة في المناطق الريفية والمكشوفة.

تفاصيل حالة الطقس اليوم

المناطق الشمالية: طقس معتدل مع نشاط في حركة الرياح، وأمطار خفيفة متوقعة على مناطق مثل الإسكندرية ومرسى مطروح.

جنوب الصعيد وجنوب سيناء: الطقس يميل إلى الحرارة خلال النهار ويصبح أكثر برودة ليلًا.

الليالي الباردة: من المتوقع أن تشهد جميع أنحاء البلاد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة ليلًا.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة الكبرى: العظمى 28°C، الصغرى 18°C.

الإسكندرية: العظمى 26°C، الصغرى 20°C.

بورسعيد: العظمى 26°C، الصغرى 21°C.

شرم الشيخ: العظمى 30°C، الصغرى 23°C.

الأقصر: العظمى 31°C، الصغرى 19°C.

أسوان: العظمى 32°C، الصغرى 20°C.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

البحر المتوسط: اضطراب ملحوظ في حركة الأمواج بارتفاع بين 2 و2.5 متر.

البحر الأحمر: أمواج معتدلة إلى مضطربة، بارتفاع بين 1.5 و2 متر، مما يؤثر على الأنشطة البحرية.

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