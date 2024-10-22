السنباطي: المجلس القومي للطفولة والأمومة يولي أهمية لفترة الطفولة المبكرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 02:38 مساءً - أكدت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة على أن المجلس يولي أهمية خاصة بصحة ورفاه الأطفال ولاسيما في فترة الطفولة المبكرة والتي تعد فرصة كبيرة لبناء الطفل وتشكيل مسارات النماء لديه، كما تؤثر على الصحة والرفاه الاجتماعي.

جاء ذلك خلال جلسة " إطلاق العنان لقوة طول العمر الصحي والتعليم والثقافة لتعزيز حقوق الصحة الانجابية وديناميكيات السكان" وذلك ضمن فعاليات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، والذي يقام تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية.

شارك في الجلسة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتورة سميرة التويجري، المسؤولة العالمية عن السكان والتنمية بالبنك الدولي.

وقالت "السنباطي" أنه في هذا الإطار أطلق المجلس القومي للطفولة والأمومة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة والتي تعتبر حجر الأساس لبناء المستقبل، والتي تهدف إلى تمكين جميع الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة من البقاء والنماء مع توفير كافة الرعاية اللازمة من الصحة والتغذية والحماية في هذه الفترة الدقيقة، مع الأخذ في الاعتبار تبني السياسات الداعمة لرعاية النشء.

وأكدت السنباطي على أن الاهتمام بالطفل هو أساس تنمية رأس المال البشري وتحقيق التنمية المستدامة باعتباره الشريحة الأكبر في المجتمع، لافتة إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة قد أطلق العديد من المبادرات التوعوية التي من شأنها أن تساهم في رعاية الأطفال وتنشئنهم تنشئة صحية وسليمة، فقد أطلق المجلس مؤخرا مبادرة "صاحبهم تكسبوهم" والتي تقدم حزمة من الاستشارات التربوية للأسر ومقدمي الرعاية من خلال مجموعة من الخبراء في هذا المجال، مشددة على أن رعاية الأطفال اليوم ركيزة التنمية البشرية والتي ستساهم بشكل كبير في تحسين انتاجياتهم في المستقبل وهو ما نطمح له.