السيسي للحكومة: لابد من مراجعة الموقف مع صندوق النقد ولا نضغط على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 أكتوبر 2024 01:34 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية جزء من اقتصاد العالم ولابد من وضع التحديات التي تواجه العالم في الاعتبار.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في الجلسة الحوارية على هامش النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية: "فقدنا حوالي 6 – 7 مليارات دولار خلال أخر 10 شهور فقط بسبب الأحداث في المنطقة والأمر متحمل لعام آخر نتيجة التداعيات اللى بنشوفها".

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "لما بنتكلم عن البرنامج اللى متفقين به مع صندوق النقد الدولي.. أمر مهم للحكومة.. إذا كان التحدي هيخلينا نضغط على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس.. لابد من مراجعة الموقف مع الصندوق.. شكرا جزيلا".