قرار هام من التعليم بشأن صرف 50 جنيها بدل الحصة لمعلمين سد العجز

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 17 أكتوبر 2024 08:29 صباحاً - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى المديريات التعليمية، موضحة أنه بشان الموافقة على الإستعانة بعدد 50 ألف معلم من غير المعينين بوزارة التربية والتعليم الفني على مستوى جميع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات وذلك لمرحلة التعليم الأساسي بقيمة 50 جنيه للحصة الواحدة بحد أقصى 20 حصة أسبوعيا للمعلم، ونظراً لقيام وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمتابعة ميدانية للمديريات التعليمية لمتابعة حسن سير العملية التعليمية والوقوف علي العجز الفعلي للمعلمين ، فقد تبين أن العدد السابق إرساله للمديريات لا يكفي لسد العجز بهيئات التدريس بالمديرية.

وتابعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى خطابها: وبناء علي ما سبق يتم إتخاذ إجراءات صرف مستحقات المستعان بهم لسد العجز في هيئات التدريس خارج التربية والتعليم - المعلمين بالمعاش طبقا للبيانات الواردة من المديرية والمعتمدة من المديريات وذلك في حدود المبالغ المرسلة للمديريات بالفاكس بتاريخ 12 أكتوبر الجارى عن الفترة من 21 سبتمبر 2024 وحتى 9 أكتوبر الجارى علي أساس 50 جنيه للحصة الواحدة وبدون حد أقصي لعدد الحصص حتى يتسنى للمديرية تسوية المبلغ في الوقت المحدد لذلك