الداخلية تضبط أكبر تشكيل عصابي للاستيلاء على أموال المواطنين بأسلوب المراهنات الإلكترونية (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 13 أكتوبر 2024 04:34 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة الخاصة بأعمال المراهنات، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام عدد من الأشخاص بنطاق محافظتى الوادى الجديد وأسيوط، بتجميع عدد من خطوط الهاتف المحمول المفعل عليها محافظ مالية وشرائها من المواطنين مقابل مبالغ مالية، وإستخدام تلك المحافظ الإلكترونية فى تداول الأموال على مواقع المراهنات بالمخالفة للقانون.

وأسفرت التحريات أن هؤلاء الأشخاص يعملون وكلاء معتمدين لدى تلك المواقع، مستخدمين المحافظ المالية الخاصة بهم فى عمليات سحب وإيداع أموال المراهنين وقيامهم بتحويل تلك المبالغ إلى عملات رقمية مشفرة لصالح المواقع نظير حصولهم على نسبة مالية جراء ذلك.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومديريتى أمن الوادى الجديد وأسيوط، تم إستهدافهم وأمكن ضبط 25 متهماً لديهم معلومات جنائية، وبحوزتهم 441 شريحة هاتف محمول، 100 هاتف محمول، مبلغ مالى قُدر بـ 825 ألف جنيه، محافظ مالية إلكترونية بها ما يعادل مليون جنيه، كمية من المشغولات الذهبية، 3 بطاقات بنكية، 7 سيارات، وعدد 6 أجهزة حاسب آلى ، بقيمة مالية للمضبوطات تقدر بـ 20 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وحذرت وزارة الداخلية المواطنين من التعامل مع تلك المواقع والإنخراط فى ممارسة المراهنات الإلكترونية، التى تستدرج المواطنين فى بداية الأمر بتحقيق أرباح بسيطة لتشجيعهم على الإستمرار فى ممارستها، ثم تكبد المراهنين خسائر مالية كبيرة تدفع البعض منهم إلى إرتكاب أنماط مختلفة من الجرائم للحصول على الأموال بأى طريقة فى محاولة لتعويض خسائرهم المالية المتكررة بما يعود سلباً على الفرد والمجتمع.