الرئيس السيسى يتابع جهود توفير بيئة مناسبة لتشجيع الاستثمارات العالمية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 9 أكتوبر 2024 12:31 مساءً - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، والمهندس بكر البيومي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أ.ح هاني منصور مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة.

اطلع الرئيس السيسى خلال الاجتماع على تطورات إنشاء مراكز البيانات وإطلاق السحب الحاسوبية في مصر، في إطار تنفيذ المحاور المختلفة لاستراتيجية مصر الرقمية، وللبناء على قيام مصر بافتتاح مراكز البيانات العملاقة في أبريل الماضي.

وتابع الرئيس السيسى في هذا السياق جهود الحكومة لتوفير بيئة مناسبة لتشجيع الاستثمارات العالمية، للاستفادة من التقدم الجاري في البنية التحتية التكنولوجية والمعلوماتية في مصر، وفي ظل ما توليه الدولة من أهمية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.