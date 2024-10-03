وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية المغرب

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 3 أكتوبر 2024 05:30 مساءً - تلقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالاً هاتفياً اليوم ٣ أكتوبر من السيد ناصر بوريطة وزير الشئون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج للمملكة المغربية. وخلال الاتصال، تناول السيد وزير الخارجية العدوان الإسرائيلي على لبنان وقطاع غزة، حيث ناقش مع نظيره المغربى مجمل التطورات التي تشهدها المنطقة على مدى الأيام الماضية، والمساعي المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار والعمل على التهدئة وخفض التصعيد، وتجنيب المنطقة الانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة.

كما جدد الدكتور عبد العاطي التأكيد على التضامن الكامل مع لبنان الشقيق ودعم مؤسساته الوطنية في هذا الظرف الدقيق، والعمل على الحفاظ على استقراره ووحدته وسيادته. وشدد على رفض أية محاولات لتكريس وضع جديد على الأرض يمس السيادة اللبنانية، مشيراً إلى أن التصعيد الجاري ينذر بمخاطر إشعال المنطقة بشكل يؤدي إلى عواقب أمنية وإنسانية وخيمة.