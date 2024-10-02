نائب وزير الصحة يعقد اجتماعا لمتابعة حوكمة وتطوير منظومة الرعايات والحضانات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 2 أكتوبر 2024 08:27 صباحاً - نائب وزير الصحة: تم إضافت 227 سرير وحضانة لمنظومة الرعايات والحضانات

عقد الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعا للجنة حوكمة منظومة الرعايات والحضانات، مع عددًا من قيادات الوزارة، لدراسة وتقيم ومتابعة ما تم إنجازه في أعمال تطوير وميكنة منظومة الرعايات والحضانات خلال الفترة الماضية، ضمن خطة تطوير منظومة الرعايات والحضانات، في إطار تكليفات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير استهل الاجتماع بتوجيه الشكر لأعضاء اللجنة لجهودهم المبذولة في متابعة خطة تطوير الرعايات، وما شهده المشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ، ومركز الخدمات الطارئة ١٣٧، من تقدم ملحوظ خلال الفترة الماضية.

تابع «عبدالغفار» أن نائب الوزير تابع خلال الاجتماع نسب إشغال الأسرة في أقسام الرعايات والحضانات في المستشفيات والمنشآت الطبية التابعة للوزارة، واطلع على عرض تفصيلي لسرعة توفير أسرة الرعايات، وتيسير نقل مرضى الرعايات بين المستشفيات.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن نائب الوزير، اطلع على تقرير مفصل لتحليل بيانات المنظومة الإلكترونية لمشروع الرعايات والحضانات والطوارىء، والمرضى الذين تم تحويلهم أو توفير الرعايات لهم من خلال الغرفة المركزية، حيث أفاد التقرير أن الفترة من شهر يوليو حتى سبتمبر 2024، شهدت زيادة عدد 123 سرير رعاية مركزة، بالإضافة لـ 17 سرير رعاية متوسطة، و 46 حضانة، و41 سرير رعاية أطفال.

وتابع «عبدالغفار» أن التقرير المفصل للمنظومة تضمن مؤشرات أداء مبادرة «في كل ثانية حياة» لمرضى الجلطات القلبية، حيث تم استقبال 221 حالة لتركيب الدعامات، و359 حالة قسطرة قلبية، و752 حالة للتقيم والفحص، ليصل إجمالي الحالات التي تلقت خدمات المبادرة لـ3910 حالات.

وأضاف «عبدالغفار» ان الخط الساخن 137 تلقي 9920 بلاغ طلب رعاية،و حضانة للتكويد علي منظومة الرعايات و الحضانات و قدم خدمة توفير اكياس دم لعدد 8346 طالب خدمه، مع انخفاض متوسط عدد ساعات انتظار مرضى الرعاية المركزة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من 25 ساعة إلى 17 ساعة، ومن 17 ساعة إلى 10 ساعات للحضانات.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن نائب الوزير استمع لبعض التحديات التي تواجه المنظومة، وأكد وضع ألية موحدة لتشغيل أسرة الرعاية الحرجة (كبار-أطفال) والحضانات، وكذلك تطبيق بروتوكول علاجي موحد، مؤكدا أهمية تطوير وتحسين وزيادة عدد أسرة الرعايات والحضانات بمستشفيات الوزارة، بما يساهم في سرعة توفير الأسرة والحضانات سعيا لتقديم خدمة صحية ذات جودة.

وتابع «عبدالغفار» أن نائب الوزير أكد أن التعاون مع الجهات الشريكة والقطاع الخاص هو أحد الأدوات الهامة للتعامل مع جميع التحديات التي تواجه منظومة الرعايات، وأوصى بضرورة زيادة أعداد الأسرة في المناطق الأكثر احتياجأ وضرورة وضع خطة لاستغلال الأسرة المتاحة للاستغلال الامثل، وإعادة تدوير الأسرة والحضانات، وزيادة عدد القوى البشرية العنايات المركزة والحضانات، من أطباء وتمريض.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد سعفان مساعد وزير الصحة والسكان لشئون المستشفيات، الدكتور شريف وديع مستشار الوزير لشئون الطوارئ والرعاية العاجلة، والدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور محمد شقوير رئيس المؤسسة العلاجية، والدكتور محمد عبدالمقصود معاون الوزير لشئون الأمانة العامة، والدكتور محمد زيدان رئيس المجالس الطبية المتخصصة، والدكتور محمد الصدفي رئيس الإدارة المركزية للطوارئ والرعاية الحرجة، والدكتور شريف صفوت نائب رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور أحمد رزق نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتورة سالي عبدالرؤوف رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية لهيئة الرعاية الصحية.