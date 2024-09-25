نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب عاجل من "مدبولي" لـ الاقتصاديين ومؤثري السوشيال ميديا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، كبار الكتاب، رؤساء النقابات المهنية، الشخصيات الاقتصادية، وعدد من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، للمشاركة في لقاءاته الأسبوعية مع الصحفيين والإعلاميين اعتبارًا من الأسبوع المقبل، وذلك بهدف تعزيز الحوار والتواصل حول القضايا الوطنية الكبرى.

حل أزمة نقص الأدوية خلال أسابيع قليلة

وأكد مدبولي خلال المؤتمر الصحفي بمقر رئاسة مجلس الوزراء، أنه وجه بالتنسيق مع نقابة الأطباء والصيادلة، بأن يتم كتابة "الروشتة" بناءً على المادة العلمية الفعالة، وليس نوع الدواء التجاري، مشددًا على أن أزمة نقص الأدوية ستنتهي خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

استقرار العام الدراسي الجديد والتوسع في فصول رياض الأطفال

كما استعرض رئيس الوزراء جولته الميدانية في عدد من المدارس، موضحًا أنه تم إضافة عشرات الفصول الجديدة لضمان استقرار العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى خطط الحكومة للتوسع في إنشاء فصول جديدة لرياض الأطفال.

موقف مصر من الصراع المتصاعد في لبنان

وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في لبنان، أعرب مدبولي عن قلقه من اتساع دائرة الصراع، مؤكدًا أن مصر ترفض استهداف المدنيين وتدعو لعدم تصعيد التوتر، مشددًا على أهمية التزام الأطراف المتنازعة بالمسؤولية للحفاظ على استقرار المنطقة واستعادة السلم والأمن الإقليميين.