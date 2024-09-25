وزارة العمل : زيارة ميدانية فى شركة لصناعة الملابس الجاهزة لتعزيز العلاقات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 سبتمبر 2024 11:34 صباحاً - نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية زيارة ميدانية لشركة جي بي تك لصناعة الملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة الاستثمارية بالاسماعيلية، وذلك فى إطار سلسلة الزيارات الميدانية التي تنظمها المديرية بشكل دورى على منشآت القطاع الخاص والاستثماري الموجودة داخل المحافظة للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة ، وتكثيف التعاون والتنسيق مع تلك الشركات والمصانع لتوفير فرص تدريب مهنى ملائمة وفرص عمل حقيقية للشباب داخلها ، الجولة شملت شرح تاريخ المصنع من بدايته حتى الآن ، واستعراض خطط الإخلاء في حالات الطوارئ ، كما جرى عمل جولة داخل المصنع ، والتحدث مع العاملين داخل صالة الإنتاج بالشركة ، ومتابعة أحوالهم ، وسير العملية الانتاجية ، والإستماع للعاملين وتشجيعهم على العمل وزيادة الإنتاجية ، وكذلك تفقد منتجات الشركة ، والتى يعمل بها ٤٩٠ عامل .

وأوضح حسن رداد مدير عام مديرية العمل بالإسماعيلية ، أن تلك الزيارة تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بالتواجد المستمر بين العمال في المنشآت وإحكام الرقابة على تطبيق أحكام القانون من خلال الأجهزة التابعة للمديريات بالمحافظات ، والعمل على توفير فرص عمل لائقة وحقيقية للشباب من الجنسين داخل منشآت القطاع الخاص ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، وأضاف مدير المديرية أنه قام بعمل جولة تفقدية استقبله خلالها باجان هاريجان مالك الشركة ، وجورج بانكال المدير المالى والادارى ، واسماء احمد مديرة شئون العاملين كما رافقه فى الجولة سامية عبد السلام مديرة إدارة التفتيش العمالي ، وحمدي النجار مفتش تفتيش عمل ، وابراهيم حلمي مدير العلاقات العامة ..