12 مدينةً شبابيةً ورياضيةً بين عامي 2014 و2024.. «المدن للخدمات الرياضية» توقع لإنشاء 10 مبان إدارية بمراكز الشباب

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 04:38 مساءً -

أشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالجهود الكبيرة من شركة المدن للخدمات الرياضية والشبابية التابعة للوزارة، خلال الفترة الماضية، وتنفيذ مئات المشروعات في مراكز الشباب، على مستوى الجمهورية، وغيرها من الهيئات الشبابية والرياضية.

وفي بيان لوزارة الشباب والرياضة، أوضح الوزير، أن التعاون والعمل سوياً مع كبريات الهيئات في مجال الإنشاء، يساهم في انجاز المشروعات، في أسرع وقت، وبجودة عالية، فضلاً عن الاستفادة من الخبرات الكبيرة لتلك الهيئات، التي اكتسبها العاملون بها، على مدار عقود طويلة.

جاءت تصريحات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على هامش توقع شركة المدن للخدمات الرياضية والشبابية، بروتوكول تعاون، مع شركة «المقاولون العرب» لإدارة المرافق، لإنشاء 10 مبان إدارية، بمراكز الشباب، بعدة محافظات.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الشباب والرياضة، وفي سلسلة «إنفوجراف»، أعدتها ونشرتها، في وقت سابق، حول إنجازات الفترة، من عام 2014 حتى 2024، كانت قد تطرقت إلى الإنشاءات الشبابية والرياضية؛ حيث تم إنشاء وتطوير: 4335 من الملاعب الخماسية والقانونية، 12 مدينةً شبابيةً ورياضيةً، 14 صالةً مغطاةً، 191 حمام سباحة بمنشآت الوزارة، مركز شباب الجزيرة؛ 14 ناد، إلى جانب تطوير 14 ستاد، فضلاً عن إنشاء سلسلة نادي النادي، مع تطوير 4 أندية لمتحدي الإعاقة؛ في حين، تم إنشاء 30 مركزاً للابتكار والتعلم الشبابي ومنتدى معسكر كشفي، و2 من مراكز ووحدات الطب الرياضي.