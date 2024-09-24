مبادرة ”دكان الفرحة” من صندوق تحيا مصر تفتح أبوابها للأسر الأولي للرعاية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 04:37 مساءً - ينظم صندوق تحيا مصر معرض "دكان الفرحة" على مدار يومين متتالين، يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 23 و24 أكتوبر، لإتاحة الفرصة لأكثر من 1500 أسرة مستحقة وأَوْلى بالرعاية لاختيار ما يناسبهم من المعرض كهدية مقدمة من الصندوق، حيث يولي الصندوق اهتمامًا خاصًا لدعم الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية، وتوجيه مختلف أشكال الدعم لها بجميع محافظات الجمهورية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكثيف أنشطة الصندوق للحماية الاجتماعية.

يأتي معرض "دكان الفرحة" ضمن أكبر حملة كساء للأسر الأولى بالرعاية، لتيسير وتسهيل الأعباء على أولياء الأمور مع بداية العام الدراسي الجديد، واقتراب فصل الشتاء، والمعرض يتضمن 10 آلاف قطعة من الملابس، والأحذية، والإكسسوارات، والمفروشات، وألعاب الأطفال، والأدوات والمستلزمات المدرسية، ويُتيح لكل أسرة فرصة اختيار 14 قطعة متنوعة تلبي احتياجاتها، وذلك بالتعاون مع بنك الكساء المصري والمؤسسة الدولية لريادة الأعمال.

واستهدف المعرض في محافظة الشرقية الأسر المستحقة والأولى بالرعاية عقب إجراء بحث اجتماعي لهم، في قرى أبو كبير، والحسينية، وكفر صقر، وههيا، ومشتول السوق، وأبو حماد، ومنيا القمح، وبلبيس، والزقازيق، والإبراهيمية.

ولاقى معرض "دكان الفرحة" استحسانًا كبيرًا من الأهالي الذين عبروا عن شكرهم لصندوق تحيا مصر على هذه المبادرة الإنسانية التي تساهم في رفع المعاناة عن كاهلهم، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، وارتفاع أسعار الملابس الشتوية، وأشادوا بالتنوع الكبير في الملابس، وجودتها العالية التي تناسب جميع الأعمار.

الجدير بالذكر، يأتي تنظيم معرض "دكان الفرحة" في محافظة الشرقية بالتعاون مع وزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك المصرية للاستفادة من 2 مليون قطعة ملابس للأسر المستحقة، وفي إطار سعى صندوق تحيا مصر الدائم على تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية، وذلك من خلال شراكات استراتيجية مع مؤسسات المجتمع المدني، والتي تساهم في بناء مجتمعات قوية ومستدامة، والوصول إلى كل الأسر المستحقة في جميع القرى والنجوع بجمهورية مصر العربية.