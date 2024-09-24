الرئيس السريلانكي الجديد يعين النائبة هاريني أماراسوريا رئيسة للوزراء

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 06:31 مساءً - عين الرئيس السريلانكي الجديد أنورا كومارا ديساناياكى اليوم /الثلاثاء/ النائبة هاريني أماراسوريا رئيسة جديدة للوزراء، لتصبح ثالث امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ البلاد.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن رئيسة الوزراء الجديدة تنتمي إلى التحالف اليساري "قوة الشعب الوطني" - الذي ينتمي إليه الرئيس ديساناياكى - والذي يستحوذ على ثلاثة مقاعد فقط من أصل 225 مقعدا بالبرلمان السريلانكي، مشيرة إلى أنه تم أيضا إسناد حقائب العدل والتعليم والعمل إلي أماراسوريا الأستاذة الجامعية السابقة والبالغة من العمر 54 عاما.

وكان ديساناياكى قد أدى، أمس، اليمين الدستورية رئيسا جديدا للبلاد في العاصمة كولومبو أمام رئيس المحكمة العليا جايانثا جاياسوريا، متعهدا "ببذل قصارى جهده" لإنعاش اقتصاد البلاد الذي شهد أسوأ أزمة مالية قبل نحو عامين.

وحسب النتائج التي نشرتها مفوضية الانتخابات، فقد حصل أنورا كومارا ديساناياكا، على 42.3% من الأصوات. بينما جاء زعيم المعارضة ساجيث بريماداسا في المرتبة الثانية بعد حصوله على 32.8% من أصوات الناخبين، فيما حل الرئيس رانيل ويكريمسينجه ثالثا بعد أن حصد 17% من الأصوات.

يذكر أن سريلانكا تخلفت عن سداد ديوانها الخارجية في عام 2022 خلال أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ عقود أجبرت الرئيس حينذاك جوتابايا راجابكسا على التنحي.