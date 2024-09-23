نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التعليم توجه بمراجعة موقف الطلاب من إعفاءات المصروفات الدراسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا لجميع مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، بشأن بمراجعة وتسجيل موقف الطلاب من الإعفاءات من المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2024/2025.

وجاء ذلك تزامنًا مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2024/2025 والذي انطلق أول السبت الماضي.

كما وجهت الوزارة بتسجيل بيانات ولى الأمر التعليمي باستخدام التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك من خلال الاستمارة الإلكترونية لبيانات الطلاب، وتسجيل بيانات الأرقام القومية للأب والأم للطلاب المستجدين على قاعدة البيانات المركزية.

واجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم الإثنين، لمتابعة انتظام سير العمل بمؤسسات التعليم قبل الجامعي مع بدء العام الدراسي الجديد 2024/2025.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير مختلف المتطلبات اللازمة لتطوير قطاع التعليم قبل الجامعي، لكونه يرتبط بتشكيل وبناء عقل النشء المصري، وصقل مهاراته؛ على النحو الذي يؤهله لمرحلة التعليم الجامعي ثم سوق العمل.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن خطة الوزارة لخفض الكثافة في الفصول الدراسية نجحت في إضافة نحو 100 ألف فصل جديد للمنظومة التعليمية مع بدء هذا العام الدراسي، الأمر الذي أدى إلى خفض الكثافة، لتصبح في كل المدارس في مصر حاليًا أقل من 50 طالبًا في الفصل الواحد، باستثناء 47 مدرسة، ويتم العمل على حل هذه المشكلة بها في أقرب وقت.

