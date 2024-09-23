نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف: أعمل لتطبيق قانون لتجريم الفتوى من غير المتخصصين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الأوقاف أ.د أسامة السيد الأزهري إنه سيبحث خلال الفترة القادمة تطبيق قانون لتجريم الفتوى من غير المتخصصين الذي قد نوقش في الدورة البرلمانية السابقة وفي الغالب قد انتهوا من مناقشته ولكن انتهت الدورة البرلمانية دون تطبيق للقانون، وأكد وزير الأوقاف أنه سوف يبحث مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية لسرعة آلية تطبيقة وإصدارة.

واعتبر د. أسامة أن تعدد جهات الإفتاء في الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، يؤدي إلى الوصول بالفتوى إلى كل المصريين.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الأوقاف د/ أسامة الأزهري مع مندوبي ومحرري الصحف والمواقع الإلكترونية بوزارة الأوقاف بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لاستعراض خطة وزارة الأوقاف