اتحاد الكرة واستادات والمتحدة للرياضة يدشنون دوري مصر للناشئين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 23 سبتمبر 2024 04:29 مساءً - أعلن اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام بالشراكة مع شركة استادات للاستثمار الرياضي برئاسة سيف الوزيري بالشراكة و برعاية الشركة المتحدة للرياضة برئاسة الاستاذ محمد يحيي لطفي عن إطلاق مشروع قومى رياضى وتدشين بطولة جديدة تحمل إسم دورى مصر للناشئين، وذلك تحت رعاية الاتحاد الدولي فيفا، بالإضافة دوري أكاديميات مصر.

تمثل هذه الشراكة المميزة خطوة بارزة نحو تطوير وتعزيز كرة القدم في مصر، وتهدف إلى تقديم نظام دوري متكامل يشمل مختلف الفئات العمرية ، مما يساهم في رفع مستوى اللعبة بشكل عام من خلال رؤية جديدة لاكتشاف المواهب المصرية الناشئة في مجال كرة القدم، فضلا عن تعزيز خطة الدولة للارتقاء بالكـرة المصريـة وزيادة أعداد المصريين المحترفين داخليا وخارجيا بالدوريات الأوروبية.

يهدف المشروع الطموح إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية أبرزها إشراك الأكاديميات في دوري الناشئين و القطاعات بالإضافة إلى توسيع قاعدة ممارسة كرة القدم من خلال العمل على زيادة أعداد اللاعبين في الأكاديميات المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية