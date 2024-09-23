نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شعبة الأدوية توضح كيفية تحصل الأدوية الناقصة في السوق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بأن جودة الأدوية المصرية تعادل بل وقد تفوق جودة الأدوية المستوردة.

إلا أنه أشار إلى وجود ما يسمى بـ "عقدة المستورد"، مما يؤثر على الثقة في المنتجات المحلية.

أزمة نقص الأدوية

خلال مقابلة له في برنامج "مصر جديدة" مع الإعلامية إنجي أنور على قناة ETC، تناول الدكتور عوف أزمة نقص الأدوية التي تعاني منها البلاد، مشيرًا إلى أنها أزمة غير مسبوقة في تاريخ مصر.

وأكد أن الحكومة تعمل جاهدة على حل هذه المشكلة، حيث يتوقع انتهاء الأزمة خلال شهر، وفقًا لتصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

ومع ذلك، حذر من أن الأزمات قد تحدث مجددًا، ولكن ليس بنفس حدة الأزمة الحالية.

الأرقام الساخنة لمساعدة المواطنين

في سياق الحلول المتاحة، أعلن عوف عن وجود أرقام ساخنة تتيح للمواطنين التواصل مع هيئة الدواء المصرية للحصول على المساعدة اللازمة.

يتيح الرقم 15301 للمستخدمين الوصول إلى أقرب صيدلية موجودة بها الأدوية المطلوبة.

كما يمكنهم الاتصال بالرقم 16682 لصيدليات الإسعاف للاستفسار عن الأدوية الناقصة وأماكن توفرها.