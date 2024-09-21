نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرص عمل جديدة في مشروع محطة الضبعة النووية: 6200 وظيفة للشباب المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم السبت عن توفر 6200 فرصة عمل في مشروع محطة الضبعة النووية بمحافظة مرسى مطروح، ضمن عدد كبير من التخصصات المتاحة.

وقد أشار الوزير إلى أن التقديم على هذه الفرص متاح ابتداءً من اليوم عبر رابط خاص على الموقع الرسمي للوزارة.

التخصصات المطلوبة

فيما يلي قائمة بالتخصصات المتاحة في المشروع:

2300 حداد مسلح

900 عامل خرسانة

700 لحام

500 عامل تركيب أنظمة تهوية

1300 عامل تركيب الهياكل الخرسانية المسلحة

500 كهربائي

كيفية التقديم

أوضحت هبة أحمد، مدير عام التشغيل بالوزارة، أن التقديم على هذه الفرص يمكن أن يتم من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة عبر الرابط التالي: www.manpower.gov.eg، ثم الضغط على قسم "تسجيل البيانات على فرص العمل بالضبعة"، أو التقديم مباشرة عبر هذا الرابط: رابط التقديم.

الشروط والمميزات

تضمنت الفرص المطروحة عددًا من الشروط والمميزات للالتحاق، منها:

شهادة قياس مهارة في المهنة المتقدم عليها مع خبرة لا تقل عن سنة. استمارة الفحص الطبي 111. الرواتب تتراوح بين 9000 إلى 25000 جنيه وفقًا للمهنة والخبرة. العمل لمدة 8 ساعات يوميًا مع ساعة إضافية، بالإضافة إلى فترة راحة للغداء لمدة ساعتين. العمل لمدة 6 أيام أسبوعيًا. توفير سكن ووسيلة انتقال للعمل والعودة. تقديم 3 وجبات يوميًا.

دعم وزارة العمل للمشروع

أشار محمد جبران إلى أن زيارته الأخيرة إلى موقع المشروع في نهاية أغسطس 2024 جاءت لتقديم الدعم اللازم للمشروع النووي الذي يعتبر من المشاريع العملاقة في مصر.

كما أكد أن الوزارة تسعى لتوفير العمالة الماهرة والمدربة لتنفيذ أهداف المشروع، وذلك ضمن إطار المشاركة في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".