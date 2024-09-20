نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العثور على رفات شهيد من حرب 1967 في سيناء بعد نصف قرن وتنظيم جنازة عسكرية بالإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت القوات المسلحة جنازة عسكرية في نطاق المنطقة الشمالية العسكرية لأحد شهداء الوطن في حرب يونيو 1967، بعد العثور على رفاته في منطقة الحسنة بوسط سيناء.

وتعود الواقعة إلى اكتشاف رفات الجندي الشهيد/ فوزي محمد عبد المولى في منطقة الحسنة بوسط سيناء، وكان متواجدًا في ملابسه العسكرية وبصحبته أوراقه الشخصية التي تشير إلى أنه من أبناء محافظة الإسكندرية.

كان الشهيد فوزي محمد عبد المولى أحد رجال القوات المسلحة الذين شاركوا في حرب اليمن في ستينات القرن الماضي، وعاد بعدها للخدمة على أرض سيناء، واستشهد في حرب 1967 دون العثور على جثمانه، وأُعلن مفقودًا حتى تم العثور على رفاته مؤخرًا.

بعد نشر وثائق وأوراق الشهيد على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي كانت معه في ملابسه العسكرية، تعرف أحد أفراد أسرته عليه، وتم التواصل مع القوات المسلحة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من شخصيته وإثبات هويته، ومن ثم تم التصديق على تنظيم جنازة عسكرية له.

وقال عبد المولى محمد عبد المولى، شقيق الشهيد، إن شقيقه من مواليد 1945، والتحق بالقوات المسلحة عام 1964 حيث تلقى تدريباته العسكرية، وشارك في حرب اليمن، ثم أخذ إجازة قصيرة، وبعدها قامت حرب 1967، ليُعلن مفقودًا في العمليات، ثم اعتُبر شهيدًا بعد المدة القانونية لتغيبه.

وأشار إلى أن شقيقه عقد قرانه أثناء إحدى إجازاته من القوات المسلحة، ولكن أسرته تلقت نبأ فقدانه خلال عمليات 1967، وتمت إقامة عزاء رسمي للشهيد، بحضور ممثلين عن القوات المسلحة، منذ أكثر من 50 عامًا. واليوم، وبعد العثور على رفاته، تم تنفيذ جنازة عسكرية تليق بتضحياته، مع تكفل القوات المسلحة بكافة ترتيبات الدفن والجنازة.

وتوجه شقيق الشهيد بالشكر والتقدير للقوات المسلحة على تسهيل إجراءات استرداد جثمان الشهيد، وتنظيم جنازة عسكرية له تكريمًا لتضحياته.