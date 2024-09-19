وزارة العمل : بدء برنامج تدريبى مجانى على صيانة المحمول لتأهيل شباب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 سبتمبر 2024 11:25 صباحاً - تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ،وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية بتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وهو ما يأتي اتساقاً مع ما التزمت به الحكومة في برنامج عملها للفترة 2024 – 2027، تابعت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء ، البرنامج التدريبي المجاني في مجال صيانة المحمول بالوحدة التدريبية المتنقلة بمدينة طور سيناء لعدد 8 متدربين ، وذلك لتدريب الشباب من أبناء المحافظة على مهارات صيانة المحمول لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة تساعدهم في تحسين مستويات معيشتهم وتحد من معدلات البطالة ، وزيادة فرصهم في تحقيق النجاح الشخصى والمهنى ، وتعزيز روح فريق العمل من أجل مشاركة مجتمعية فعالة ، فى ضوء حزمة من الأنشطة والبرامج التدريبية المهنية المجانية التي تهدف إلى إيجاد فرص عمل ذاتية من خلال استثمار مكتسبات ومهارات التدريب والدخول في سوق العمل بشكل مباشر أو غير مباشر ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة ..

وأوضحت وفاء نجاح مدير مديرية العمل بجنوب سيناء ، فى تقريرها للوزارة ، ان تلك الدورات تاتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ،لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وأضافت مدير المديرية ، أنه يمكن للشباب من سن 18 إلى 45 سنة التقديم للحصول على الدورات التدريبية المجانية بديوان عام المديرية بإدارة بحوث العمالة ، كما أن البرنامج التدريبي يتم تنفيذه بواقع 100 ساعة تدريبية ويجرى خلاله تدريب الشباب على أساسيات صيانة المحمول بدءاً من معرفة الأدوات والمصطلحات المهنية لمدة ٥ ساعات تدريبية يومياً ولمدة ٥ أيام أسبوعيا تحت إشراف المهندسة آمال زكي مدير إدارة التدريب .