أخبار مصرية

وزير الخارجية يتوجه إلى واشنطن في زيارة ثنائية

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 سبتمبر 2024 11:25 صباحاً - توجه د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج إلى واشنطن في زيارة ثنائية لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع الجانب الأمريكي، بالإضافة إلى التشاور حول أبرز القضايا الإقليمية.

ومن المقرر أن تشهد زيارة وزير الخارجية والهجرة عقد لقاءات مكثفة مع عدد من أعضاء الكونجرس ومبعوثي الولايات المتحدة المعنيين بقضايا وأزمات الشرق الأوسط وإفريقيا، بالإضافة إلى المشاركة في مائدة مستديرة لأحد أهم مراكز الأبحاث الأمريكية. وتأتي هذه الزيارة قبل مشاركة السيد وزير الخارجية في الشق رفيع المستوى من أعمال الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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