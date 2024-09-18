نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمناسبة العام الدارسي الجديد.. مساعدات مالية وأدوات مدرسية لعدد من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا ضمن "تكافل وكرامة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت مؤسسة "فيكم الخير" للتنمية المستدامة بالتعاون مع شركة "AHS" جروب مبادرة "أولادنا أمانة" لتقديم مساعدات مالية وعينية لعدد من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، وذلك بحضور رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادى والتنمية البشرية، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وتعظيمًا لدور المجتمع المدني كشريك في التنمية المجتمعية.

وشهدت المبادرة تقديم مساعدات لعدد من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا المستفيدين من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل هذه الأسر بمناسبة قرب العام الدراسي الجديد.

وسلمت مؤسسة "فيكم الخير" مبلغا ماليا بقيمة 2000 جنيه لكل أسرة، بالإضافة إلى الأدوات المدرسية اللازمة، والتي تساعد أبناء هذه الأسر بمراحل التعليم المختلفة على استكمال مشوارهم التعليمي للعام الدراسي الجديد 2024-2025.

وأكد رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادى والتنمية البشرية، أن برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" موجه لكل الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا من أهالينا في المجتمع المصري، حيث تستهدف الدولة من خلاله وصول الدعم لمستحقيه.

وقدم شفيق الشكر لمؤسسة "فيكم الخير" للتنمية المستدامة لتنظيم هذه المبادرة والتي تستهدف تقديم الدعم المادي لعدد من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، إضافة لتقديم الحقيبة المدرسية لأبنائهم، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في تقديم كل أوجه الدعم والرعاية والمساندة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا تحقيقا لدورها القائم علي تنفيذه ضمن برنامج عمل الحكومة المصرية.

ومن جانبها قدمت ابتسام سعد، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "فيكم الخير" الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي على رعايتها للمبادرة.

وشهد إطلاق المبادرة مشاركة ابتسام سعد، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "فيكم الخير" وأيمن حامد سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة "AHS" جروب وعدد من ممثلي العمل الأهلي، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعجوزة.

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