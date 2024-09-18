أخبار مصرية

قافلة التحالف الوطني تدخل البهجة على أطفال أسوان قبل العام الدراسي (صور)

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 سبتمبر 2024 01:33 مساءً - نظمت مؤسسة صناع الحياة مصر، عضو التحالف الوطني للعمل ، قافلة شاملة بمحافظة أسوان خدمت أكثر من 5000 شخص، شملت القافلة عدة خدمات متنوعة لدعم الأسر والمجتمع المحلى قبل انطلاق المدارس.

إضافة إلى ذلك، أقامت المؤسسة معرضاً للملابس، وأجرت حملة توعية لزيادة الوعي بأهمية دمج ذوي الهمم في المجتمع وكيفية التعامل معهم.

تأتي هذه المبادرة في إطار جهود التحالف الوطني ومؤسسة صناع الحياة لدعم الأسر والمجتمعات المحلية وتوفير احتياجاتهم الأساسية قبل بداية العام الدراسي وضمن حملة ايد واحدة التي تهدف الى تحقيق الأهداف التالية:
تقديم الدعم الغذائي والرعاية الصحية للأسر الأولى بالرعاية.
تحسين مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة.
تعزيز التكامل المجتمعي والتماسك الاجتماعي.

التحالف الوطنى ينظم قافلة شاملة في أسوان قبل بدء المدارس 4

 

التحالف الوطنى ينظم قافلة شاملة في أسوان قبل بدء المدارس 3

 

التحالف الوطنى ينظم قافلة شاملة في أسوان قبل بدء المدارس 2

 

التحالف الوطنى ينظم قافلة شاملة في أسوان قبل بدء المدارس 1

 

التحالف الوطنى ينظم قافلة شاملة في أسوان قبل بدء المدارس

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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