وزير العمل يقوم بزيارة مفاجئة إلى مركز تدريب” شهداء الكتيبة 103 ”...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 سبتمبر 2024 01:32 مساءً - -جبران: دور مهم للمركز في التدريب المهني ..و كمقر مُعتمد رسميًا لإجراء إختبارات الفحص المهني طبقًا لإتفاقية مع السعودية ..وقريبًا مع بلدان أخرى ..

-الوزير يحث العاملين على الإلتزام والإخلاص في العمل لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم ..

قام وزير العمل السيد محمد جبران،اليوم الاربعاء ،بزيارة مفاجئة إلى منطقة عمل الساحل بمحافظة القاهرة ،حيث تفقد مركز تدريب شهداء الكتيبة 103 "الشرابية سابقًا "،وكذلك مكتب عمل الساحل الذي يُقدم خدمات لمواطني مناطق : الزاوية ،والشرابية، وروض الفرج ،وشبرا مصر ،والساحل ..وإستمع الوزير جبران من العاملين بمركز التدريب إلى سير العملية التدريبية داخل ورش "الطاقة الشمسية ،والخياطة ،واللحام ،وصيانة المحمول،والتبريد والتكييف،واللغات،والسباكة " ،وغيرها،مؤكدًا على أهمية " المركز"،كمقر مُعتمد رسميًا لإجراء إختبارات الفحص المهني طبقًا لإتفاقية "الفحص المهني" مع الجانب السعودي،وقريبًا مع بلدان أخرى ،بهدف تعزيز مهارة العامل المصري ،وزيادة قدراته التنافسية بالخارج ،والحفاظ على حقوقه والتوعية بواجباته،موجهًا بأهمية أن يقوم بدوره على أكمل وجه ،خاصة في النهوض بالعملية التدريبية وتأهيل الشباب على إحتياجات سوق العمل ،كجزء من منظومة التدريب المهني التي تقوم الوزارة بتطويرها خلال هذه الفترة..كما تفقد الوزير مكتب عمل الساحل ،موجهًا ،بتكثيف الجهود، بإجتهاد وإخلاص وإلتزام،لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم ،مؤكدًا على خطة الوزارة التي تسير على قدم وساق ،نحو ميكنة كافة الخدمات المُقدمة للمواطنين..