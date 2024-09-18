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وزارة العمل: ورشة عمل تثقيفية لمكافحة الاتجار بالبشر ومكافحة أسوأ أشكال عمل...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 سبتمبر 2024 11:29 صباحاً - أعلنت وزارة العمل عن تنظيم ورشة عمل تثقيفية لمفتشي العمل التابعين لمديرية العمل بمحافظة المنوفية ، لمكافحة الاتجار بالبشر ومكافحة أسوأ أشكال عمل الطفل ، بالتعاون والتنسيق مع منظمة العمل الدولية ومكتبها بالقاهرة ، بحضور 29 مفتش عمل وتشغيل ، بقاعة ديوان عام المديرية ، حيث تهدف الورشة إلى صقل مهارات العاملين في حقل التفتيش بالمديريات والمكاتب التابعة لها، وإكسابهم القدرة على كيفية التعامل في مواجهة حالات الاتجار بالبشر فضلاً مكافحة أسوأ أشكال عمل الطفل ، لما لها من مخالفة لنصوص الدستور المصري واتفاقيات العمل الدولية المبرمة في هذا الصدد، لما تمثله أيضاً من خطورة على النظام العام والآداب للمجتمع المصري ، تضمن جدول أعمال الورشة مفاهيم وتعريفات الإتجار بالبشر ، وأشكاله وصوره ، ومناقشة اتفاقيات العمل الدولية المرتبطة بهذا الموضوع ، والإتجار فى البشر فى التشريعات الوطنية والقوانين، ودور منظمة العمل الدولية فى مواجهة تلك الظاهرة ..

وأوضح عماد سعيد مدير مديرية العمل بالمنوفية ، فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك الورشة تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، حول ضرورة رفع كفاءة مفتشي العمل بالمديريات ، ودعم وتعزيز قدراتهم العملية والقانونية ، وتكثيف عمليات التوعية والتثقيف حول تطبيق أحكام القانون ومواده ، والقوانين ذات الصلة ، لتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال،وصناعة بيئة عمل لائقة يستفيد منها طرفي العملية الإنتاجية ، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وكذلك تعزيز ملفات التعاون مع الجهات الشريكة لتحقيق التطبيق الأمثل لمعايير العمل الدولية التى وقعت الدولة المصرية عليها لإيجاد مناخ عمل لائق ، وأضاف مدير المديرية أنه جرى خلال فعاليات الورشة شرح الاتفاقيات الدولية الخاصة بمفاهيم وتعريف بالاتجار بالبشر ، وأشكال الجريمة ، وعقود التدرج ، ومؤشرات الاتجار بالبشر ، وإستعراض الاتفاقيات الدولية رقم 29 و 105 و 138 ، وعرض القرارات الوزارية رقم 215 لسنة 2021 ، وقرار 146 لسنة 2019 ، وتوضيح دور تفتيش العمل في مكافحة الاتجار بالبشر ..

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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