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قرينة الرئيس تجرى اتصالا هاتفيا بسيدة فقدت ابنتيها وحفيدتها بحادث القطار الأليم

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 04:32 مساءً - أجرت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا بالسيدة "عزة" التى فقدت ابنتيها وحفيدتها في حادث القطار الأليم.

وأضافت السيدة انتصار السيسى، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"قدمت لها خالص التعازي والمواساة، وكان الحديث مع هذه السيدة المصرية الأصيلة مؤثرا، وأبدت صبرا وإيمانا كبيرا بقضاء الله، رغم عمق الألم. نسأل الله أن يربط على قلبها ويمنحها القوة والصبر، وأن يتغمد الفقيدات بواسع رحمته".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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