أخبار مصرية

رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصرى بمناسبة المولد النبوي الشريف

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 سبتمبر 2024 10:33 صباحاً - هنأ الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، الشعب المصري وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوى الشريف، داعيا الله أن يعيده على شعب مصر العظيم بالخير واليُمن والبركات.

 

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد بعث برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

 

وجاء في نص البرقية: "يطيب لي أن أبعث إلى فضيلتكم بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، داعياً المولى عز وجل أن يعيدها عليكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر وشعوب الأمتين العربية والإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها بالخير والتقدم والازدها

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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