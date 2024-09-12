بدء انطلاق فعاليات احتفالية تخرج الدفعة الأولى للجامعات الأهلية 2024 بحضور مدبولى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 سبتمبر 2024 06:32 مساءً - انطلقت قبل قليل فعاليات احتفالية تخرج الدفعة الأولى للجامعات الأهلية 2024 والمنعقدة فى المتحف المصرى الكبير، بمشاركة وحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى وعدد من الوزراء، ورؤساء الجامعات الحكومية الخاصة والأهلية ، وقيادات وزارة التعليم العالى.

وبدأت فعاليات الاحتفالية بطابور عرض للطلاب الخريجين من جامعة الملك سلمان الأهلية وجامعة الجلالة وجامعة العلمين الأهلية.

ومن المقرر أن يلقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء كلمة على هامش الاحتفالية خاصة مع تخرج أول دفعة من الجامعات الأهلية الدولية التى تم استحداثها كمسار بمنظومة التعليم العالى الجامعى تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى.