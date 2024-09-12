المجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة يستضيف عدد من الخبراء فى تخصص جراحة الأوعية الدموية

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أحمد جودة - القاهرة - يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة عدد من الخبراء فى تخصص جراحة الأوعية الدموية َمنهم الأستاذ الدكتور مراد سلام إنجليزى الجنسية خبير جراحات الأوعية الدموية وجراحات الشريان الأورطى والأستاذ الدكتور مايكل سبيتال إنجليزى الجنسية خبير جراحات الشريان الأورطى للقلب والأستاذ الدكتور أميت شاول إنجليزى الجنسية خبير تخدير الشريان الأورطى والقلب. وذلك للعمل بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة فى الفترة من 13 وحتى 18 سبتمبر الجارى.