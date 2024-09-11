بعد تداول الفيديو.. ضبط قائد سيارة نقل للسير بسرعة زائدة بالجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 سبتمبر 2024 04:33 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام قائد سيارة نقل بالسير بسرعة زائدة أعلى محور المريوطية إتجاه المنيب بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة معرضاً حياته والآخرين للخطر.

محمد يوسف

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